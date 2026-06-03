Casapinta celebra la grande tradizione corale con il 37° Festival dei Cori

La musica corale torna protagonista a Casapinta con il 37° Festival dei Cori, organizzato dalla Corale di Casapinta APS, appuntamento ormai storico per il territorio biellese e per gli appassionati del canto popolare e d’autore.

L’evento si terrà sabato 13 giugno 2026, alle ore 21, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Lorenzo di Casapinta, con ingresso libero.

La serata vedrà la partecipazione di due prestigiose formazioni ospiti:

• il Coro Tre Valli di Venaria Reale (TO), diretto dal maestro Giovanni Piscitelli;

• il Coro Barbarossa di Lodi, diretto dal maestro Graziano De Zen.

I cori proporranno un repertorio che spazierà tra tradizione popolare, canti alpini e brani della coralità contemporanea, offrendo al pubblico un viaggio musicale ricco di emozioni, armonie e cultura.

Prima del concerto, alle ore 18, presso la sede degli Alpini, si terrà un momento di incontro e approfondimento dal titolo “Riflessioni Corali”, aperto a tutti, dedicato al valore sociale, culturale e aggregativo del canto corale.

Il Festival rappresenta da oltre trent’anni un importante momento di incontro tra realtà corali provenienti da diverse regioni italiane, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio musicale popolare e rafforzare i legami tra comunità attraverso la musica.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno di Parrocchia, amministrazione, associazioni e realtà locali, ACP, FENIARCO e con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Bando Eventi.

A completare il programma del mese di giugno, la Corale di Casapinta sarà impegnata anche in due appuntamenti particolarmente significativi dal punto di vista sociale. Sabato 6 giugno i coristi si esibiranno presso la Casa di Riposo di Villa del Bosco, mentre domenica 7 giugno porteranno il loro repertorio agli ospiti della Casa di Riposo di Lessona.

Si tratta di momenti che la Corale considera parte integrante della propria attività, con l'obiettivo di condividere la gioia della musica e offrire occasioni di serenità, incontro e partecipazione a persone che spesso non hanno la possibilità di prendere parte agli eventi culturali del territorio. Attraverso il canto, la Corale di Casapinta rinnova così il proprio impegno a favore della comunità, confermando il valore della musica come strumento di vicinanza, memoria e inclusione.

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