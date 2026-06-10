Maltempo, fulmine colpisce l’antenna del Cineteatro di Masserano

Intervento dei Vigili del Fuoco nel borgo di Masserano. Stando alle prime ricostruzioni, un fulmine ha colpito in pieno l’antenna presente sul tetto del Cineteatro Comunale.

Il fatto è avvenuto poco dopo le 15 di oggi, 10 giugno, in pieno centro, a pochi passi dal Municipio e dal Palazzo dei Principi. L’intenso boato si è sentito a diversi chilometri di distanza e ha creato molta preoccupazione tra i residenti del paese.

Una volta sul posto, la squadra di Biella ha raggiunto la sommità dell’edificio, con l’ausilio dell’autoscala, dove ha riscontrato il danneggiamento di alcune tegole e cocci nel perimetro dell’antenna.

Presente anche il sindaco Andrea Mazzone che ha assistito alle operazioni di messa in sicurezza. Inoltre, si sarebbero registrati disagi alla linea internet ma ora sembra che la situazione sia tornata alla normalità.