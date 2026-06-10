Spettacoli dal vivo e amanti dell’arte di strada, tutto pronto per lo StreetArt RivaFestival FOTO

Tutti pronti? Sta per tornare uno degli eventi di punta dell'estate biellese! StreetArt RivaFestival, alla sua 13ª edizione, tre giorni di spettacoli, musica e divertimento nel cuore del quartiere Riva.

Che cosa offre? una programmazione ricca di spettacoli di circo contemporaneo, clown, musica e teatro di strada, tutti gratuiti.

Come ogni anno il cuore pulsante dell'evento sarà lo Street Art Village in Piazza del Monte, uno spazio dove trascorrere momenti di relax e divertimento tra buon cibo, animazione e spettacoli. Non mancheranno le proposte street food per tutti i gusti: crêpes alla Nutella, piadine, panini con carne di Fassona, alternative vegetariane, arrosticini abruzzesi e molto altro. Tra le novità ci sarà una nuova area chill con cocktail bar gestito dall’inconfondibile Fra Pogni. Per i più piccoli, l’animazione sarà curata da ZooFamily e dal duo Mavi & Peppe, pronti a coinvolgere bambini e famiglie con giochi, musica e attività.

Gli orari? Lo Street Art Village aprirà ogni sera alle ore 18.00.

Venerdì 12 giugno

La serata inaugurale vedrà protagonista Gianda, che porterà in scena nell’area spettacoli di Piazza del Monte il suo Billy the Chicken Show: un mix irresistibile di circo, clown e teatro di strada capace di risvegliare il “pollo” che vive dentro ognuno di noi. A seguire, in Piazza San Giovanni Bosco, sarà la volta di Tommaso Mirabella, clown imprevedibile e surreale, apparentemente incapace di tutto ma sorprendentemente in grado di ribaltare ogni aspettativa. La serata si concluderà con Zenith, la nuova produzione di Gaia Atmen, in scena in Piazza del Monte. Un intenso spettacolo di circo contemporaneo che prende spunto dal concetto di punto di vista: ciò che percepiamo come limite può trasformarsi in possibilità, semplicemente cambiando prospettiva.

Sabato 13 giugno

Il sabato del Festival si arricchisce di una nuova e preziosa collaborazione con CittàDelMarket. Dalle 15.30 alle 24.00 Via Italia (Rione Riva) ospiterà espositori, produttori locali, artigiani e prodotti a km zero. Alle 17.30 sarà inoltre possibile partecipare gratuitamente a un laboratorio di yoga guidato da Alessia Nenna. Dalle 18.30 spazio ai festeggiamenti per i 60 anni del Biella Jazz Club, con una sorpresa speciale tutta da scoprire. Dopo l’animazione per bambini a cura di ZooFamily prenderanno il via gli spettacoli serali. Alle 21.30, in Piazza San Giovanni Bosco, salirà sul palco Daniele Romano con il suo DJ Gray Show: un’esilarante miscela di beatbox, giocoleria e comicità capace di trasformare pernacchie in musica elettronica e oggetti comuni in sorprendenti strumenti scenici. A seguire, in Piazza del Monte, andrà in scena CIRCO del Duo Agua. Un carro traballante, due clown allo sbando e un sogno ostinato: portare in scena il loro circo. Tra acrobazie improbabili, musica dal vivo e situazioni esilaranti, il pubblico verrà trascinato in uno spettacolo poetico e irresistibile, dove ogni errore si trasforma in meraviglia. Gran finale alle ore 23.00 con Madama Scintilla e il suo spettacolo di fuoco, pronto a illuminare la notte del Festival.

Domenica 14 giugno

La giornata conclusiva inizierà alle ore 10.00 presso il giardino dell’Istituto Belletti Bona con uno spettacolo gratuito aperto a tutti. Un appuntamento particolarmente caro al Festival, nato dal desiderio di portare l’arte di strada anche a chi non può raggiungere facilmente le aree degli spettacoli. Alle 18.00 lo Street Art Village sarà animato dall’arrivo della Charleston Parade organizzata dall’associazione Crazy Swing Hornet. I Lucky Peppers accompagneranno il pubblico con musica dal vivo e coinvolgenti danze swing. Seguiranno l’animazione di Mavi & Peppe e la serata finale realizzata in collaborazione con il Ratataplan Festival di Lessona, che porterà a Biella lo storico duo Meroni Zamponi con il celebre spettacolo Clown Spaventati Panettieri. Uno show che ha letteralmente fatto il giro del mondo, arrivando anche in Cina con oltre 40 repliche. Due eccentrici panettieri dalle ambizioni circensi trasformano impasti, farine e utensili da forno in un universo di gag, acrobazie e giocoleria. Uno spettacolo poetico, divertente e coinvolgente, capace di conquistare spettatori di tutte le età.

Tre giorni di spettacoli, incontri, musica e divertimento per vivere insieme la magia dell’arte di strada nel cuore del quartiere Riva.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Tutte le info: https://www.facebook.com/bistreetart

Evento https://fb.me/e/6TPFcUvrK

Organizzato da: Ente Manifestazioni Biella Riva con il contributo di: Lessona Eventi, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, MeboMuseum, evento patrocinato da: BiellaTurismo, Naturalmentebiella Città di Biella