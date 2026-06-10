Lessona, approvato il progetto della nuova area sgambamento cani

Lessona compie un nuovo passo verso la realizzazione di un'area dedicata agli amici a quattro zampe. La Giunta comunale ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo per la realizzazione di un'area recintata destinata allo sgambamento dei cani in prossimità dell'area feste del paese.

L'intervento, già previsto nel bilancio di previsione 2026-2028, sarà interamente finanziato con risorse comunali e comporterà un investimento complessivo di 20 mila euro.

Nel dettaglio, l'opera prevede la realizzazione di una recinzione, oltre agli interventi necessari per l'allestimento dell'area. Tra questi figurano gli scavi preliminari, l'installazione di un punto di erogazione dell'acqua, di una panchina e di un cestino per i rifiuti, elementi pensati per rendere lo spazio funzionale e accogliente per proprietari e animali.