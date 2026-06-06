Al Piazzo un concerto a lume di candela per "La Casa per l'Autismo"

Venerdì 12 giugno alle ore 21:30 la suggestiva cornice di Palazzo Gromo Losa, nel cuore del Piazzo di Biella, si trasformerà in uno scenario illuminato da centinaia di candele per una serata all’insegna della musica e della solidarietà.

L’appuntamento è con un concerto per violino e pianoforte dal forte impatto emotivo, organizzato da ANGSA Biella APS in collaborazione con Atmosfere. L’evento nasce con un obiettivo preciso: sostenere La Casa per l’Autismo, a cui sarà interamente devoluto il ricavato della serata.

L’ingresso sarà a offerta libera e non sarà necessaria alcuna prenotazione, rendendo l’iniziativa accessibile a tutti coloro che vorranno partecipare e contribuire alla causa.

Un ringraziamento speciale è rivolto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e a Palazzo Gromo Losa per il sostegno e la collaborazione alla realizzazione dell’evento.

Una serata che promette emozione e partecipazione, in cui musica e solidarietà si incontrano per fare la differenza: più saremo, più grande sarà il contributo per una causa importante.