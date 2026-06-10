Loten Namling: dalla Biennale di Venezia 2026 al Vesak al monastero buddhista di Graglia

Al Vesak che si festeggerà domenica 14 giugno presso il monastero Mandala Samten Ling di Graglia Santuario, si esibirà anche l'artista di fama internazionale Loten Namling. Nato nel 1963 a Darjeeling e cresciuto a Dharamsala nella scuola tibetana per bambini in esilio, Loten Namling ha trasformato la propria condizione di rifugiato in arte, la propria nostalgia in musica, la propria storia in un atto di resistenza: ha anche attraversato la Svizzera trascinando una bara nera per attirare l’attenzione sulla realtà del popolo tibetano oppresso.

Considerato in tutto il mondo come un “guerriero dello spirito” e definito dal Dalai Lama “Una voce unica”, questo poliedrico Maestro porta la cultura tibetana nel mondo attraverso canti e musiche accompagnati dalle note magiche del suo liuto. Il suo spettacolo si intitola “Un viaggio per la libertà” ed ha recentemente ricevuto il “Free Spirit Award”.

Loten Namling ha aperto con un acclamato concerto La Biennale arte di Venezia 2026 e interverrà in via eccezionale al Vesak di Graglia con una performance di alto livello artistico che sarà indimenticabile.

Il Vesak di quest'anno avrà per titolo “Tibet: l'orgoglio e la devozione”, si svolgerà al monastero Mandala Samten Ling di Graglia Santuario domenica 14 giugno dalle 10,30 alle 17,30 con numerosi eventi in programma, compreso un pranzo preparato da monaci tibetani.

Il numero dei posti è limitato ed è necessario prenotarsi telefonando in segreteria al nr. 371 485 0044.

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