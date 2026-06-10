Un’estate da vivere con la Galileo Family: eventi, musica e sapori nel cuore del Biellese FOTO

L'estate 2026 si accende con la Galileo Family, una realtà che anno dopo anno continua a consolidare il proprio ruolo da protagonista nell'intrattenimento biellese, portando energia, divertimento e nuove esperienze dedicate a persone di tutte le età.

Tra le conferme più importanti della stagione c'è la collaborazione con Ondaland, il parco acquatico più grande d'Italia, dove per il terzo anno consecutivo il marchio Galileo sarà presente come dj, voce ufficiale e regia audio degli spettacoli che animeranno le giornate estive dei visitatori. Grande attesa anche per il ritorno del Tour "Gali in Piazza", che quest'anno farà tappa in ben 20 località del Biellese. Un format vincente che porterà nelle piazze musica, spettacolo e intrattenimento grazie a dj set coinvolgenti, ballerini, danze aeree, la simpatica mascotte Leo, gadget per il pubblico e il caratteristico GaliBus, il punto bar mobile che accompagnerà ogni appuntamento. Un mix di allegria, buona musica e divertimento pensato per coinvolgere famiglie, giovani e bambini.

La vera novità dell'estate è però rappresentata dalla "Locanda del Tabui", il nuovo progetto della Galileo Family all'interno dello splendido Parco della Burcina. Immersa nella natura e in uno dei luoghi più suggestivi del territorio, la struttura offrirà un'esperienza autentica all'aria aperta, valorizzando eccellenze e sapori locali. La Locanda sarà aperta tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 10 alle 17, mentre nel fine settimana l'orario si estenderà fino alle 21. Gli ospiti potranno gustare taglieri e specialità gastronomiche rigorosamente del territorio, accompagnate dalla celebre Birra Menabrea, protagonista di una nuova partnership che punta a valorizzare ancora di più le eccellenze biellesi. Non mancheranno inoltre gli originali cocktail, analcolici e non, che da sempre rappresentano uno dei punti di forza dell'offerta firmata Galileo.

Dietro il successo di questo progetto ci sono passione, professionalità e una squadra sempre più affiatata: Alessandro Tropeano, il fratello e braccio destro Manuel, il barista Zanaica, il tecnico dj Nappz e tutto lo staff che continua a crescere stagione dopo stagione con un unico obiettivo: regalare momenti di svago, aggregazione e divertimento al pubblico. Un'estate ricca di appuntamenti, nuove sfide e tante emozioni da vivere insieme. Per rimanere aggiornati su eventi, date e iniziative della Galileo Family è possibile seguire tutte le pagine social ufficiali.