Le corse della settimana di newsbiella.it dall' 8 giugno al 14 a Biella e nel Biellese

Questa settimana si corre in Valle Cervo e a Pray.

Domenica 14 Giugno 2026 ci sarà la 35esima EDIZIONE della “Rosazza – Rifugio Madonna della Neve”, Corsa in montagna non competitiva aperta a tutti i maggiorenni. Km 3,3 – 570 mt di dislivello. Solo salita su sentieri e mulattiere di montagna. QUOTA ISCRIZIONI : € 25 (che comprende il pranzo al rifugio); ritiro pettorali : il giorno della gara dalle ore 7.00 alle ore 8.00. a Rosazza al bar LA STRETTOIA. NON è possibile iscriversi alla sola gara, e il pranzo compreso nella quota di iscrizione è riservato solo agli atleti in gara.

Partenza ore 8.30 dal cartello in legno del Rifugio, via Federico Rosazza.

Premiazione ore 10.00 al Rifugio Madonna della Neve.

Per iscrizioni: Enzo Peraldo 338 5494174 (no whatsapp)

Iscrizioni entro MERCOLEDI’ 10 GIUGNO 2026 (no giorno della gara) alla mail : enzoperaldo@gmail.com con indicato

NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA, LUOGO DI NASCITA, N° DI TELEFONO, chiedo l’iscrizione alla Rosazza-Rifugio Madonna della Neve. PER TUTTE LE INFO: PAGINA FACEBOOK ENZO PERALDO .

Si corre in Valle Cervo domenica anche la Rampia Campel. L'appuntamento è a Campiglia Cervo, fraz. Bogna (lungo la S.P. 100, appena dopo Passobreve). Il percorso, tutto in salita, partirà da loc. Naiasco, poco dopo l'antico ponte in pietra che a Bogna attraversa il torrente Cervo, per salire a Riabella lungo la mulattiera del "Crest" (E12), attraversare l'intero abitato di Riabella e finire fino all'Alpe Campello lungo il sentiero E10, che dopo aver incontrato il "tracciolino" arriva quasi alla Galleria Rosazza. Per un totale di 3,5 km 800 m D+.

Domenica 14 giugno 2026, a Pianceri Alto di Pray, il Parco Cechin ospiterà la Beerun, corsa goliardica a passo libero riservata ai maggiorenni e organizzata dalla Pro Loco Cechin Pianceri Alto.

Sabato 13 è invece in programma una camminata a Vigliano, SU E GIU’ PER LA COLLINA DI VIGLIANO 2^ edizione organizza l’ente Pro loco Vigliano Biellese. L'evento è organizzato dalla Pro Loco Vigliano Biellese CON IL SUPPORTO TECNICO DELLA SOCIETA' Podistica Vigliano. E' una MANIFESTAZIONE a cui TUTTI possono partecipare senza alcun certificato medico. PERCORSO Km. 7 ISCRIZIONI: Possibili iscrizioni sul posto fino alle ore 18,00 COSTO ISCRIZIONE Euro : 5,00 RITROVO ore 17,00 presso Largo stazione fronte sede Pro Loco PARTENZA ore 18,00 PREMIAZIONI PREMIO PARTECIPAZIONE si garantito ai primi 100 iscritti SERVIZI OFFERTI Ristoro finale Responsabile Organizzativo Podistica Vigliano – Albanese Gennaro - 3491023364.