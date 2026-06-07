In Valle Cervo si torna a correre il Rampia Campel

Dopo il successo delle prime cinque edizioni ritorna il vertical trail non competitivo Rampia Campel organizzato dalla Pro Loco di Riabella, che da anni cura anche il mini trail #distacalacrava RUN.

L'appuntamento è per domenica 14 giugno a Campiglia Cervo, fraz. Bogna (lungo la S.P. 100, appena dopo Passobreve). Il percorso, tutto in salita, partirà da loc. Naiasco, poco dopo l'antico ponte in pietra che a Bogna attraversa il torrente Cervo, per salire a Riabella lungo la mulattiera del "Crest" (E12), attraversare l'intero abitato di Riabella e finire fino all'Alpe Campello lungo il sentiero E10, che dopo aver incontrato il "tracciolino" arriva quasi alla Galleria Rosazza. Per un totale di 3,5 km 800 m D+.

Il logo dell'iniziativa è una capretta nera, che compare in tutta la segnaletica del percorso. La partenza è prevista per le 9. La Pro Loco assicura un piccolo ristoro all'arrivo e la presenza di un medico con defibrillatore.

I volontari della Pro Loco sono impegnati nella pulizia dell’intero percorso proprio in questi giorni. Il percorso è tecnico, con fondo sterrato e sconnesso che richiede confidenza con l’ambiente di montagna; si consiglia pertanto un abbigliamento adeguato alle caratteristiche della gara e l’utilizzo di scarpe da trail. l tempo massimo di percorrenza sarà di 3 ore e sarà previsto un servizio di "scopa" in chiusura. Salvo diversa comunicazione la corsa si svolgerà anche in caso di maltempo.

Anche quest’anno la gara sarà valevole per il TRITTICO DLA BÜRSCH, che comprende anche il mini trail #distacalacrava RUN 9^ ed. (già tenutosi domenica 29 marzo) e la Corsa in Montagna del Gruppo Alpini Valle del Cervo (sabato 1° agosto). In base all'ordine di arrivo di ogni gara saranno assegnati i seguenti punteggi: punti 15 al 1°, punti 10 al 2°, punti 8 al 3°, punti 7 al 4°, punti 6 al 5°, punti 5 al 6°, punti 4 al 7°, punti 3 al 8°, punti 2 al 9°, punti 1 a tutti i classificati in tempo massimo; a parità di punti prevale l'ultimo miglior piazzamento. Possono partecipare ai premi del Trittico solo i concorrenti che abbiano presso parte a tutte e tre le gare. Sarà dato anche un premio partecipazione a chi completerà le tre gare.

Quest’anno l’evento è inserito in Valle Cervo LAB, un progetto dedicato ai giovani dai 15 ai 34 anni, residenti nel Biellese che vogliono partecipare ad attività formative, culturali, ambientali e sportive, imparando sul campo e diventando protagonisti del territorio. Il progetto, che ha Campiglia Cervo come Comune capofila, insieme ad altri 10 Comuni e altri soggetti, vuole trasformare la Valle Cervo in un laboratorio di esperienze, competenze e partecipazione giovanile, con un’attenzione particolare all’inclusione sociale, alla valorizzazione delle diversità e alla partecipazione attiva di tutti, nessuno escluso. Le iniziative, messe in campo da marzo 2026, sono finanziate dalla Regione Piemonte per un importo pari a 80.000 euro. Per partecipare al progetto è attiva una call sul portale www.vallecervolab.it. Candidarsi e partecipare è facilissimo: basta inviare una mail a vallecervolab@libero.it.

PREISCRIZIONI € 10,00 (entro giovedì 11 giugno): tramite bonifico su C/C della Pro Loco Riabella (Banca Sella, Andorno Micca):

IBAN: IT13Q0326844250001896128000 - causale RAMPIA CAMPEL + COGNOME/NOME

ISCRIZIONI € 13,00: domenica 14 dalle 7.30 prima della partenza in loc. Naiasco (da fraz. Bogna, lungo la S.P. 100, prendere la mulattiera che sale a Riabella e attraversare il ponte in pietra)

È previsto un pacco gara offerto da Conad - Andorno Micca per i primi iscritti.

Si consiglia di parcheggiare a Riabella per essere più vicini all'auto al ritorno dall'Alpe Campello. In tal caso occorre poi scendere fino alla partenza percorrendo la mulattiera E12, che si imbocca dal parcheggio di Riabella Inferiore. In alternativa è possibile parcheggiare alla Balma, a Fucina, lungo la strada che sale a Rialmosso o a Passobreve.

La locanda della Galleria Rosazza proporrà un pranzo al prezzo convenzionato per i partecipanti e gli accompagnatori con prenotazione entro giovedì 11 giugno (info: 015 8853220 | 337247440).

Per informazioni: prolocoriabella@libero.it oppure Enrico: 333710804