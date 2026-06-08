Festa del Sacro Cuore di Gesù, adorazione eucaristica a Vergnasco

Venerdì 12 giugno 2026, alle 21, la chiesa di San Giorgio a Vergnasco ospiterà l’adorazione eucaristica solenne in occasione della Festa del Sacro Cuore di Gesù.

La serata, promossa dall’Associazione Anania Azaria Misaele, sarà un momento di preghiera e raccoglimento davanti all’Eucaristia. Al centro dell’appuntamento il richiamo all’amore di Dio, espresso nel messaggio che accompagna l’iniziativa: "Dio ha tanto amato il mondo da donare il Suo Unico Figlio".

Guida spirituale sarà il versetto del Vangelo di Giovanni: "Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda" (Gv 15,16).