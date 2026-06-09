Oropa, musica sacra nella Basilica Antica con il Coro Nova Laetitia

Domenica 14 giugno, alle 16.30, la Basilica Antica del Santuario di Oropa ospiterà un appuntamento della rassegna “Iter Vocis”, con il Coro Nova Laetitia diretto da Adriano Popolani.

Il coro animerà la Santa Messa con un programma dedicato ai diversi momenti della celebrazione. Al termine seguirà il concerto, con un percorso musicale dal Rinascimento alla contemporaneità.

In programma composizioni di Alessandro Costantini, Tomás Luis de Victoria, Orlando di Lasso, Orlando Dipiazza, Sandro Filippi, Claudio Monteverdi, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Jan Pieterszoon Sweelinck, Mykola Leontovich e Gabriel Fauré.

Nato nel 2022 all’interno della Scuola di Musica di Lanzo, per iniziativa di Mara e Arcangelo Popolani, il Coro Nova Laetitia promuove la cultura musicale e la pratica corale anche nelle piccole comunità montane.

A dirigere il gruppo è Adriano Popolani, musicista formatosi al Conservatorio di Torino e attivo come cantante, direttore e accompagnatore al pianoforte, all’organo e al clavicembalo. Dal 2019 fa parte della Commissione Musica Sacra della Diocesi di Torino.