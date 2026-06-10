Vigliano, ampia partecipazione per il corso "Progetto genitori" di Lions Quest

Sabato 6 giugno, nella Scuola Media di Vigliano Biellese, Istituto capofila per Biella e Provincia, ha avuto la sua ideale conclusione il percorso di formazione Lions Quest, progetto distintivo del Lions Club International per l’educazione dei giovani. Con il patrocinio del comune di Biella e Vigliano, il Lions Club Biella Bugella Civitas da tre anni offre ai giovani in età scolare e alle loro famiglie questa opportunità che mira a sviluppare le competenze socio emotive, per portare alla formazione di una personalità armoniosa, lontana dalle dipendenze e dai comportamenti a rischio.

Il percorso è rivolto ai docenti e ai genitori, a cui compete di guidare i giovani verso l’empatia, la capacità di comunicare, la gestione delle emozioni, la resilienza. Si tratta di interagire tutti, famiglia, scuola, società , uniti in un’autentica comunità educante, che ha a cuore e persegue il benessere e lo sviluppo armonioso di bambini e adolescenti. Questi i concetti ribaditi all’apertura del corso Progetto Genitori, un importante momento di formazione e di interscambio di conoscenze e di esperienze, che ha coinvolto e suscitato molto interesse. Hanno a turno preso la parola la presidente del Lions Club Biella Bugella Civitas, Fausta Bolengo, organizzatrice del corso, il sindaco di Vigliano Cristina Vazzoler, il vicesindaco di Biella, Sara Gentile, l’assessore all’istruzione Elena Ottino e il dirigente scolastico Enrico Martinelli. E’ poi intervenuto il direttore di Città Studi Ermanno Rondi. Venuti espressamente da Torino, hanno espresso tutto il loro apprezzamento per il Progetto anche Carlo Ferraris, past Governatore del Distretto Ia1, con Anna Trompetto, membro del team Lions Quest e Marina Federici.

Infine, la formatrice Lions Paola Vigliano ha brevemente illustrato il programma, evidenziandone i punti di forza. Il programma Lions Quest è riconosciuto da OMS, UNESCO, UNODC, in Italia accreditato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. In Piemonte è stato firmato un protocollo d‘intesa fra Ufficio Scolastico Regionale e Lions Quest.