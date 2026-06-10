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COSTUME E SOCIETÀ | 10 giugno 2026, 17:30

La Corale di Casapinta incontra gli ospiti della Residenza Maria Grazia FOTO

Gli ospiti della struttura hanno seguito l’esibizione con partecipazione e coinvolgimento, condividendo momenti di serenità ed emozione.

La Corale di Casapinta incontra gli ospiti della Residenza Maria Grazia Foto dalla pagina Facebook della Corale di Casapinta

La Corale di Casapinta incontra gli ospiti della Residenza Maria Grazia Foto dalla pagina Facebook della Corale di Casapinta

Domenica 7 giugno la Residenza Maria Grazia di Lessona ha accolto la Corale di Casapinta per un pomeriggio all’insegna della musica, della convivialità e dell’allegria.

Gli ospiti della struttura hanno seguito l’esibizione con partecipazione e coinvolgimento, condividendo momenti di serenità ed emozione. Al termine del concerto, spazio a una pausa conviviale con i profiteroles, tra chiacchiere e sorrisi. L’atmosfera si è poi animata grazie a Marcella, componente della corale e fisarmonicista, che con il suo strumento ha coinvolto l’intera residenza, facendo cantare e ballare gli ospiti. La giornata si è conclusa in un clima festoso e partecipato, reso possibile dall’impegno degli organizzatori, dal prezioso supporto dei volontari e dalla presenza della consigliera del CdA della Fondazione, Fiorella Rossi.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al presidente Vanni Bonardi e al maestro Giuseppe Randini per aver reso possibile l’iniziativa.

G. Ch.

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