La Corale di Casapinta incontra gli ospiti della Residenza Maria Grazia FOTO

Domenica 7 giugno la Residenza Maria Grazia di Lessona ha accolto la Corale di Casapinta per un pomeriggio all’insegna della musica, della convivialità e dell’allegria.

Gli ospiti della struttura hanno seguito l’esibizione con partecipazione e coinvolgimento, condividendo momenti di serenità ed emozione. Al termine del concerto, spazio a una pausa conviviale con i profiteroles, tra chiacchiere e sorrisi. L’atmosfera si è poi animata grazie a Marcella, componente della corale e fisarmonicista, che con il suo strumento ha coinvolto l’intera residenza, facendo cantare e ballare gli ospiti. La giornata si è conclusa in un clima festoso e partecipato, reso possibile dall’impegno degli organizzatori, dal prezioso supporto dei volontari e dalla presenza della consigliera del CdA della Fondazione, Fiorella Rossi.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al presidente Vanni Bonardi e al maestro Giuseppe Randini per aver reso possibile l’iniziativa.