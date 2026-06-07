Tutto intorno a un albero, primi eventi con il Giardino Botanico di Oropa

L'iniziativa, realizzata da WWF Aree protette biellesi e Cooperativa Tantintenti grazie al finanziamento del Bando EducAzione di Fondazione CR Biella, nasce con l'intento di favorire la conoscenza del territorio e lo sviluppo di una sensibilità ecologica attraverso esperienze dirette in natura, promuovendo l'accesso agli spazi naturali da parte di bambini, ragazzi e famiglie con attenzione particolare a quelle fragili o con disabilità.

Coinvolgerà i bambini di alcuni centri estivi del territorio, creando un collegamento stabile tra queste realtà educative e il Giardino Botanico di Oropa. Durante l'estate sono previste giornate di visita al Giardino Botanico e alla Riserva Speciale del S.M. di Oropa raggiunte con bus dedicato, durante le quali saranno proposte attività di animazione naturalistica, laboratori, passeggiate e letture. Esperienze che favoriranno lo sviluppo fisico, cognitivo e relazionale dei partecipanti, rafforzando il loro legame con l'ambiente e con il territorio.

È prevista anche la realizzazione di percorsi accessibili in Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) presso i giardini di Oropa e di Cascina Oremo, per favorire la partecipazione di persone con difficoltà comunicative, per promuovere l'inclusione sociale, il benessere e la consapevolezza ambientale, rafforzando il legame tra comunità e patrimonio naturale del territorio biellese.

Il programma di "Tutto intorno a un albero" parte sabato 13 giugno alle 15.30 con il primo appuntamento dei "Pollicini leggono... intorno a un albero", una lettura tematica per bambini dai 4 agli 8 anni: dal libro Dov'è la mia mamma Riservato a massimo 10 partecipanti. È in distribuzione il pieghevole con tutte le attività previste, anche disponibile in formato elettronico sul sito www.gboropa.it, dove è possibile trovare i riferimenti per informazioni e prenotazioni