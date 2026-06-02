Calcio, Rigorando torna a Biella

Sta per tornare l'evento sportivo più appassionante dell'estate biellese: stiamo parlando di Rigorando 2026. La grande novità di quest'anno è l'unione di forze con il Rotaract Biella, per un Torneo dei Rigori ancora più ricco e coinvolgente.

L'edizione di quest'anno si terrà domenica 14 giugno, con il patrocinio del Comune di Biella, presso il campo sportivo del Villaggio Lamarmora, a Biella.

Come ogni anno, l'evento è aperto a tutte le famiglie, con la grande novità di un torneo riservato ai bimbi dagli 8 agli 11 anni. Le squadre possono essere formate dai 3 ai 6 partecipanti, compreso un portiere.

Come sempre, sarà possibile pranzare all'interno della struttura messa a disposizione dall'APD Villaggio Lamarmora. Non manca la finalità benefica: parte del ricavato, infatti, sarà destinato all'acquisto di uno spirometro per il Distretto Territoriale dell'ASL Biella.

Per informazioni si può contattare: 347.5654610 o 347.0701912.