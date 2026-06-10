ASD Piemonte Ginnastica porta in scena “Favole in Movimento: il Bene e il Male” FOTO

ASD Piemonte Ginnastica ha portato in scena domenica 7 giugno, al PalaPaietta, “Favole in Movimento: il Bene e il Male”, saggio di fine anno sportivo realizzato anche grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio, nell’ambito del progetto Eventi.

Seguendo il filo conduttore delle favole e delle loro musiche più celebri, le oltre ottanta ginnaste, dai tre ai vent’anni, hanno interpretato i valori delle fiabe attraverso gesti ginnici e coreografici ispirati alla ritmica, raccogliendo da ogni storia gli insegnamenti più significativi.

Lo spettacolo si è sviluppato in una successione di quadri ideati e curati dallo staff composto da Francesca Boggio, Giada Pomini, Teresa Romano, Filomena De Lucia e Valentina Cortella, insieme alle aspiranti tecniche Rebecca Pulze, ideatrice della trama e autrice di molte coreografie, Sofia Berrone, Sophie Rizzo e Ginevra Strona. Il lavoro è stato coordinato dalla direttrice sportiva Donatella Eterno.

“Un progetto impegnativo, ma che ha suscitato grande entusiasmo nel pubblico – ha dichiarato Eterno –. Un lavoro che il team ha portato avanti con determinazione, senza tralasciare l’ordinaria preparazione alle competizioni. Ringrazio la consigliera Silvia Barbera, presente alla manifestazione, che ha portato il saluto della presidente e del vicepresidente dell’associazione”.