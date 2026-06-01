Un libro dedicato a Enzo Piacenza, la presentazione a Pollone

Venerdì 12 giugno alle ore 21, presso la Biblioteca Benedetto Croce di Pollone verrà presentato il libro “L’anello di congiunzione”, curato da Andrea Pivotto e dedicato alla figura di Enzo Piacenza. Piacenza nel testo viene ricordato come un uomo che ha lasciato una fondamentale impronta imprenditoriale, culturale ed etica al suo Pollone, che ha tanto amato.

Cittadini, ma anche biellesi che amano la storia del territorio sono invitati a partecipare a questo evento che unisce la cultura e la storia dell'economia del Biellese.