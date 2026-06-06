Da Teheran al Biellese: Shadan Nasehesfahlan canta la Persia

Prosegue la rassegna Storie Biellesi con un appuntamento dedicato alla musica e all’incontro tra culture. Domenica 14 giugno, alle 16.30, il Museo del Bramaterra di Sostegno, in frazione Casa del Bosco, ospiterà il concerto Musica e parole dalla Persia del duo The Blue Moon.

Protagonista sarà la cantante e compositrice iraniana Shadan Nasehesfahlan, studentessa di Città Studi Biella, accompagnata alla chitarra da Alireza Alinejad. Il duo proporrà brani in persiano e in inglese, ispirati alla cultura e alle emozioni della terra d’origine dell’artista: l’Iran.

La traduzione dei testi sarà affidata ad Ania Masi, giovane collaboratrice dell’associazione, che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle atmosfere e della sensibilità della tradizione persiana.

L’iniziativa rientra nel programma dedicato ai giovani promosso nell’ambito di Storie Biellesi, con il sostegno di Fondazione CR Biella, Fondazione CRT e Regione Piemonte.