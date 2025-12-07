Tante cose da fare a Biella il 7 e l'8 dicembre

Domenica 7 dicembre
- Bioglio, spettacolo di Storie di Piazza
- Borriana, mercatino e presepi
- Brusnengo, ore 21 Chiesa Parrocchiale SS. Pietro e Paolo di Brusnengo Concerto di Natale Coro "100% Misto - Made in Biella" diretto da Sandro Montalto, Organizzato da Società Operaia di Mutuo Soccorso di Brusnengo
- Piedicavallo, polenta con la Pro Loco
- Biella, mercatino al Monastero Mater Carmeli
- Occhieppo Inferiore, Santa Ceciclia
- Oropa, ore 11: visita guidata al Santuario, al Museo dei Tesori, agli Appartamenti reali dei Savoia e alla Cappella dell’Immacolata
- Torrazzo, Villaggio di Babbo Natale
- Pettinengo, Il Balcone del Biellese Trail
- Biella, Biella Forum, Biella incontra la scherma
- Viverone, Natale Incantato mercatini, spettacoli e street food
- Biella, presso lo Studio Ceretti in viale Matteotti 25, Rita Mancini e Stefano Ceretti presentano la Nuova collezione sciarpe Coccola in modal e cashmere, con fotografie d’autore e citazioni celebri 10-13 / 15-18.
- Biella Chiavazza, mercatino natalizio presso OASI di Chiavazza
- Cossato, pista di pattinaggio
- Piaro e Forgnengo, Presepi tra le vie"
- Donato, mercatino di solidarietà in via Martiri della Libertà 31 dalle 10 alle 20
- Callabiana, presepi
- Oropa, pista di pattinaggio
- Ronco, "Aspettando il Natale" dalle 10 alle 18, laboratori, mercatino, musica, buon cibo
- Vigliano, Un Bosco di Luci
- Biella, Natale a Gli Orsi
- Vigliano, pranzo di Natale della Lega
- Mosso, presepe gigante di Marchetto
- Biella, eventi di Natale
- Candelo, Borgo di Babbo Natale
- Occhieppo Superiore, Villa Mossa Occhieppo Sotto L'albero dalle 10 alle 18
- Bagneri, battitura delle castagne
- Sordevolo, Mercatino degli Angeli
- Cossato, Vigili del Fuoco in festa per Santa Barbara
Lunedì 8 dicembre
- Biella, Concerto "Melodie di Natale" ore 17 Palazzo Ferrero
- Oropa, mercatino degli hobbisti nel piazzale inferiore, ore 15.15 processione dalla Basilica Antica alla Cappella dell’Immacolata Concezione
- Viverone, Natale Incantato mercatini, spettacoli e street food area verde lungo lago, punta Becco, alle 15,30 Babbo Natale vien dal lago
- Biella Chiavazza, mercatino natalizio presso OASI di Chiavazza e Festa patronale OASI
- Biella, concerto di Natale Banda Verdi chiesa San Filippo
- Benna, pranzo degli auguri
- Candelo, corsa degli Elfi
- Biella, eventi di Natale, Babbo Natale in centro, Mercatino di Natale del Santuario d’Oropa, Concerto dell’Immacolata, Concerto di Natale – Harmonie biellesi , Marciapè street band, Presepio Meccanico di Fratel Amilcare, Trenino
- Masserano, mostra di presepi, inaugurazione oggi
MOSTRE
- Biella, mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles”, fino al 6 aprile 2026 tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.
- Biella, “Carta. La forza espressiva della Paper Art” fino al 14 dicembre
- Biella, Cattedrale, piazza Duomo, SIA LUCE opera Bethlem di Daniele Franzella fino al 6/01/2026 dalle 7 alle 10
- Biella, Mostra Fotografica dedicata ai 125 anni della Associazione Polisportiva Dilettantistica “Pietro Micca” e al 70° Anniversario della Festa della Neve fino al 14 dicembre
- Biella, Camera del Lavoro, via Lamarmora 4 La città del lavoro - festival di storia. Mostra “Guido Rossa fotografo” fino al 30/01/2026. Sabato 29 novembre ore 18.30 inaugurazione orari di apertura: 1 dicembre 2025 – 30 gennaio 2026 da lunedì a venerdì ore 8.30-12.30 e 14.30-18.30 CHIUSO dal 24 dicembre al 6 gennaio. Ingresso libero.
- Biella, mostra “Ritratti allo specchio”, un progetto fotografico ideato in collaborazione con Anffas Biellese e firmato dal fotografo biellese Stefano Ceretti
- Sordevolo, mostra “100. Placido Castaldi: un viaggio poetico tra sguardi e silenzi”, allestita fino al prossimo 14 dicembre.
- Pettinengo, "Cosmogonie - il giardino segreto" tenutosi presso Villa Piazzo a Pettinengo visitabile fino al 30 novembre presso Villa Piazzo, via Maggia 2, Pettinengo, con ingresso libero dal lunedì al venerdì (8-19:30), sabato e domenica, tra le 15 alle 19.30.
- Oropa, fino all' 8 dicembre: Mostra-mercato di presepi nel chiostro del Santuario