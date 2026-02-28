Andorno Micca, l'Istituto Comprensivo crede nei valori dell'Erasmus

L’Istituto Comprensivo di Andorno Micca da anni crede nella progettazione Erasmus e nei valori che essa promuove e per il secondo anno ha organizzato uno scambio cui possono partecipare gli studenti della secondaria di primo grado.

Dal 24 al 27 febbraio sono stati accolti 12 allievi e 2 docenti sloveni e nel mese di marzo i dieci studenti del comprensivo saranno ospitati a Os Hinka Smrekarja, Lubiana.

Le occasioni per conoscersi sono avvenute attraverso molteplici attività, inizialmente di tipo cooperativo in palestra o attraverso la musica dove il linguaggio è universale, ma successivamente anche con le lezioni di tecnologia, con giochi linguistici in inglese e attività svolte nella Biblioteca della sede di Andorno. Non sono mancate le sfide attraverso il gioco degli scacchi e una escape room o la condivisione delle prove del Coro d’Istituto Voci bianche.

A saldare i legami tra i ragazzi e a rendere piacevole la settimana hanno contribuito anche le attività programmate outdoor: le visite al villaggio operaio di Miagliano, alla città di Torino e di Biella con la mostra di Andy Warhol; il professor Pavignano è stata poi la guida che ha fatto conoscere il Santuario di Oropa.

Venerdì, nel plesso di Tollegno, è suonata l’ultima campanella alla presenza della dirigente scolastica, dottoressa Arena Liboria, che ha consegnato ai ragazzi gli attestati, la circostanza ha visto anche lo scambio di prodotti gastronomici tipici per festeggiare questo proficuo scambio non solo linguistico ma anche un esempio di cittadinanza attiva a scuola che, tra le altre finalità, promuove la solidarietà.