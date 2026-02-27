+Api. Oasi fiorite per la biodiversità: selezionati 7 progetti vincitori

Sono 7 i progetti selezionati nell’ambito del bando “+Api. Oasi fiorite per la biodiversità” volto alla creazione e al rafforzamento delle oasi fiorite per gli insetti impollinatori.

L'iniziativa è promossa a livello nazionale da Filiera Futura, di cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, insieme ad altri 27 soci, fa parte, in collaborazione con il partner tecnico e scientifico Fondazione Agrion, al fine di promuovere il valore della biodiversità, attraverso la creazione di oasi fiorite, spazi verdi ricchi di essenze mellifere, habitat ideali per le api e per gli altri insetti impollinatori, con il coinvolgimento attivo delle comunità.

Le api ricoprono infatti un ruolo fondamentale per l’ambiente e il nostro ecosistema, ma le attività dell’uomo stanno mettendo sempre più a rischio la riproduzione di questi insetti, per questo, anche alla luce delle positive esperienze degli anni passati che hanno portato alla creazione di un prezioso ecosistema di oasi nel Biellese, la Fondazione ha proposto un nuovo bando per sostenere la realizzazione di oasi su appezzamenti di terreno messi a disposizione dai Comuni della provincia di Biella.

Avviato nel 2021 come esperienza pilota il progetto ha dato vita in tre anni a una rete nazionale di oltre 500 oasi, pari a più di 400.000 metri quadrati di aree verdi, finanziate da numerose fondazioni di origine bancaria. Queste oasi rappresentano oggi veri e propri laboratori a cielo aperto, luoghi di educazione, inclusione e partecipazione, dove scuole, associazioni, agricoltori e cittadini collaborano nella cura della natura e nella diffusione di pratiche sostenibili.

Questo l’elenco dei progetti deliberati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per un totale complessivo di € 17.600:

€ 3.500,00 Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” – Biella, per la realizzazione dell’oasi per la biodiversità – Biodiversità nel Biellese – un dono alla terra;

€ 3.500,00 Comune di Gaglianico – Gaglianico (BI), per la realizzazione dell’oasi per la biodiversità – Giardino delle api;

€ 3.500,00 Istituto San Cassiano – Vigliano, per la realizzazione dell’oasi per la biodiversità – Oasi mellifera – coltiviamo la vita;

€ 3.500,00 Comune di Netro– Netro (BI), per la realizzazione dell’oasi per la biodiversità –Netro, comunità fiorita: oasi diffusa per la biodiversità;

€ 1.000,00 Comune di Biella –Biella, per la realizzazione dell’oasi per la biodiversità – +Api. Oasi fiorite per la biodiversità 2026;

€ 1.000,00 Comune di Magnano – Magnano (BI), per la realizzazione dell’oasi per la biodiversità – Bee welcome;

€ 1.600,00 Fondazione Cassa di Risparmio di Biella – Progetto + Api, per l’acquisto delle sementi da distribuire agli enti per la realizzazione delle oasi della biodiversità e dei costi di accompagnamento per la realizzazione delle oasi perenni.

A partire da quest’anno inoltre Fondazione Agrion garantirà supporto tecnico e operativo ai beneficiari partecipanti al progetto attraverso uno sportello dedicato, attivato in collaborazione con Filiera Futura. Lo sportello offrirà assistenza nella creazione e gestione delle Oasi e metterà a disposizione una consulenza tecnico-agronomica qualificata.

Il servizio sarà accessibile dopo la delibera dei contributi:

telefonicamente due giorni a settimana (martedì e giovedì, dalle 8:30 alle 17:00);

via e-mail, compilato uno specifico form online, durante l’intero periodo di attività del progetto.

“Anche quest’anno le adesioni a +Api sono state significative, segno di un’attenzione particolare del territorio biellese per i temi della salvaguardia ambientale e dell’equilibrio naturale – commenta il Presidente della Fondazione Michele Colombo – questo progetto dimostra come ognuno di noi possa davvero fare la differenza per la salvaguardia del pianeta, con gesti piccoli ma concreti come la creazione delle oasi fiorite. In questa occasione inoltre voglio ringraziare tutti gli enti che finora hanno creduto nel progetto e i nuovi soggetti che si sono aggiunti in questo bando”.

Focus progetto

Il progetto “Netro, comunità in fiore. Oasi diffusa per la biodiversità” prevede la realizzazione di un’oasi perenne nel giardino della Casa di Riposo Simonetti e la creazione di una rete di micro oasi fiorite nei giardini e balconi dei cittadini aderenti, con l’obiettivo di favorire la presenza e il monitoraggio degli insetti impollinatori e promuovere la partecipazione attiva nella cura del territorio.

“Netro, comunità in fiore” è un passo concreto verso una comunità più attenta all’ambiente. Con questa iniziativa vogliamo tutelare la biodiversità e rafforzare il legame tra natura e comunità, unendo generazioni diverse. Coordinerà il progetto una giovane biologa, Sophie Clerico, con la partecipazione attiva degli apicoltori netresi e di un’azienda agricola del territorio. I piccoli della Scuola dell’infanzia di Graglia lavoreranno con gli ospiti della Casa di riposo Simonetti alla realizzazione di bombe di semi e di casette per gli impollinatori selvatici. Il progetto si inserisce nella visione strategica dell’Amministrazione, in continuità con le altre azioni dedicate alla valorizzazione e alla tutela della biodiversità sul territorio, tra le quali il progetto “Il Bosco delle Fate – Fairy Forest” sostenuto dalla Fondazione CRB e Fondazione CRT e un progetto per la tutela della biodiversità sulle pendici del Bric Paglie attualmente al vaglio della Regione Piemonte". Dichiara il Sindaco di Netro Laura Gorni.