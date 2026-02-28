A Cossato uno spettacolo teatrale dedicato alle maschere della Commedia dell'Arte

Uno spettacolo teatrale dedicato al Carnevale. Alle 16 di domenica 1° marzo andrà in scena a Cossato “Il vestito di Arlecchino” di e con Beatrice Marzorati e Davide Scaccianoce, con maschere di Monica Giordano e Andrea Cavarra. La regia è a cura della compagnia teatrale Equivochi.

Si potrà assistere al Teatro Comunale. Questo spettacolo è l'occasione per conoscere con tanto divertimento le maschere più famose e simpatiche della tradizione della Commedia dell’Arte. Un caleidoscopio di personaggi, costumi e maschere che ci lasceranno in dono un pezzetto di sé e l’incanto di questi incontri sorprendenti da sogno. Un evento dedicato ad un pubblico di bambini e famiglie.