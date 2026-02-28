Fratelli d'Italia, gazebo a Biella e dialogo con i cittadini per il referendum

Si è svolto oggi, sabato 28 febbraio, in via Italia, a Biella, il gazebo informativo organizzato dalla Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia dedicato alla riforma della giustizia. L’iniziativa ha registrato una partecipazione significativa di cittadini interessati ad approfondire i contenuti del referendum del 22 e 23 marzo.

Nel corso del pomeriggio sono stati illustrati i tre quesiti su cui gli elettori saranno chiamati a esprimersi: separazione delle carriere; nuovo Consiglio Superiore della Magistratura; Alta Corte disciplinare.

“Fratelli d’Italia ha ribadito con chiarezza la propria posizione, invitando i cittadini a votare convintamente Sì ai tre quesiti, ritenuti fondamentali per una giustizia più equilibrata, trasparente ed efficiente – dichiara il segretario provinciale Cristiano Franceschini - Il gazebo ha rappresentato un momento di confronto diretto, con distribuzione di materiali informativi e dialogo aperto con i cittadini per chiarire dubbi e approfondire la portata della riforma. La Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia Biella sottolinea l’importanza della partecipazione: trattandosi di un referendum senza quorum, ogni singolo voto è decisivo”.