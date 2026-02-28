Candelo, donne e cultura: alle Rosminiane un percorso tra libri, arte e musica

Il Comune di Candelo e la Biblioteca Civica “Livio Pozzo” propongono tra marzo e aprile un calendario di iniziative “al femminile”, inserite nel programma provinciale del tavolo “Una città per le donne” e condivise con la consigliera delegata alle Pari opportunità Erika Vallera.

Il primo appuntamento è domenica 8 marzo, alle 16.30, nella Sala degli Affreschi P. Carlo Robiolio del Centro culturale Le Rosminiane (via Matteotti 48, Candelo): torna “A mani nude e a cuore aperto”, quarta edizione, evento realizzato dall’Associazione Orizzonti Creativi in collaborazione con la Biblioteca civica e con il patrocinio del Comune.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Il tempo del Tuo canto – storie di Donne e di Musica”: in programma letture interpretate di brani e poesie, esposizione di arti visive e interventi musicali, con momenti di sketch dal vivo.

Il calendario proseguirà venerdì 13 marzo alle 17.30 (Sala Affreschi – Rosminiane) con Debora Saggia, di origini candelesi, che presenterà il libro “Frammenti di vita”.

Chiusura sabato 11 aprile alle 16.30, ancora alle Rosminiane, con Rita Massarenti e il volume “La passione – Interviste per i giovani”, dedicato a storie di persone che hanno realizzato la propria passione anche quando sembrava “impossibile”