Magnano, torna il Carnevale benefico: tre appuntamenti per la 44ª edizione

Il Comitato Carnevalesco Magnano e la Pro Loco Magnano APS organizzano la 44ª edizione del Carnevale benefico, articolata in tre appuntamenti tra fine febbraio e inizio marzo.

Si parte sabato 28 febbraio alle 19.30 con l’invito ufficiale de Il Magnin, la Magnin’a, il generale e vice generale, che danno appuntamento “in cortile al contrario” per una serata con cibo, musica e divertimento. È prevista la prenotazione obbligatoria.

Il programma prosegue domenica 1° marzo alle 11.00 in piazza comunale con la tradizionale distribuzione della fagiolata.

Chiusura sabato 7 marzo alle 20.00 con la “tradizionale Cena della frittata”, in programma presso la Pro Loco. Anche in questo caso i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Per le prenotazioni è possibile contattare Ivan (338 5867764) o Lara (331 2818581). Il comitato declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.