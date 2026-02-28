CSEN Biella, arriva il 1° Trail Valle Oropa: ancora una settimana di attesa

Appuntamento a domenica 8 marzo per la 1a edizione del TRAIL VALLE OROPA, una corsa in montagna che si snoda tra i suggestivi sentieri della Valle Oropa, offrendo panorami mozzafiato sul Biellese e le valli circostanti. Un percorso moderatamente tecnico ed emozionante, con uno sviluppo di circa 25 km e un dislivello positivo di circa 950 m; i sentieri non prevedono difficoltà tecniche e sono ben segnalati. La traccia GPS è scaricabile dal sito www.bufarola.it.



L’iscrizione è aperta a tutti gli atleti maggiori di 18 anni in possesso di certificato medico sportivo per l’attività agonistica (atletica leggera, running, sci alpinismo, sky running, triathlon, corsa in montagna, trail running) con scadenza non antecedente la data della manifestazione.

E’ richiesto il tesseramento a una delle seguenti federazioni sportive: ACSI, AICS, ASC, ASI, CNS Libertas, CSAIn, CSEN, CSI, ENDAS, FIDAL, FIDAL Runcard, FIDAL Mountain & Trail Runcard, MSP Italia, OPES, PGS, UISP, US Acli.



L’iscrizione ha un costo di € 25,00 a partecipante e potrà essere effettuata esclusivamente on-line sul sito www.wedosport.net entro le 12 di sabato 7 marzo. La partenza della gara è fissata per le 9.30 di domenica 8 marzo presso la piazza Parrocchiale di Cossila San Grato (Biella). Le uniche categorie sono “donne” e “uomini” e saranno premiati i primi cinque classificati della categoria femminile e della categoria maschile. Ai partecipanti aspetta un pacco gara con cappellino, prodotti biellesi e buono sconto presso il negozio Bibosport.



Regolamento completo su www.bufarola.it

Informazioni tvo@bufarola.it



La gara fa parte del circuito denominato “PROGETTO TRAIL TOURIST CSEN” T.T.C. promosso da CSEN Biella con lo scopo di valorizzare il territorio biellese attraverso i trail e si compone di n° 5 gare. L’atleta dovrà espressamente richiedere di partecipare al suddetto circuito, verificandone il relativo regolamento.