Fondazione Cassa di Risparmio di Biella mette al centro la cultura: biglietti gratuiti per studenti e docenti per il reading di Massimo Recalcati

Mettere la cultura a disposizione di chi studia e di chi forma le nuove generazioni. Con questo spirito la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, in stretta sinergia con Città Studi, ha deciso di omaggiare i biglietti d’ingresso ai docenti e agli studenti dei corsi dell’Università di Torino attivi a Biella, di UniPerosi e delle scuole superiori locali per l’atteso evento di Massimo Recalcati.

Il celebre psicoanalista e saggista sarà al Teatro Odeon di Biella lunedì 2 marzo, alle 20.45, con il suo reading letterario "La luce e l’onda. Cosa significa insegnare?". L'iniziativa, inserita nella stagione "Biella in Scena" 2025-2026 e realizzata in collaborazione con il festival #Fuoriluogo, la Biblioteca Civica e la libreria Mondadori di Ivrea, vede la Fondazione protagonista di un'azione concreta di sostegno al diritto alla cultura.

Per l'occasione, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha messo a disposizione 200 biglietti omaggio, che sono stati interamente destinati agli studenti e ai docenti che operano sul territorio, garantendo così una partecipazione corale dei formatori e delle giovani generazioni a questo importante evento.

"Vogliamo che il Campus di Biella sia un luogo dove il sapere non solo si trasmette nelle aule, ma si respira in tutta la città" – spiegano Michele Colombo, Presidente della Fondazione CRB ed Ermanno Rondi, Presidente di Città Studi –. "Offrire il biglietto omaggio per una serata di tale spessore intellettuale è un segnale di vicinanza ai nostri studenti e docenti, un invito a riflettere insieme su cosa significhi oggi educare e lasciarsi trasformare dalla conoscenza".

Il reading di Recalcati esplorerà infatti il cuore della missione pedagogica, analizzando il rapporto vitale che lega il maestro all'allievo, un tema che tocca da vicino chiunque viva quotidianamente l'esperienza universitaria e scolastica.