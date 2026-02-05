Angelico Biella: EXTRA10% sul prezzo saldo in tutti i Punti Vendita VIDEO

L’eleganza firmata Angelico torna protagonista a Biella con una nuova opportunità dedicata a chi cerca qualità, stile e convenienza. Nei Punti Vendita Angelico, già meta di riferimento per l’abbigliamento uomo e donna, è attiva una promozione EXTRA10% applicata sul prezzo già in saldo, valida su tutti i capi in saldo delle collezioni uomo e donna.

Un’occasione concreta per rinnovare il guardaroba con capi iconici del brand, valorizzando la tradizione tessile biellese e l’eccellenza sartoriale italiana.

EXTRA10%: la qualità Angelico a condizioni ancora più vantaggiose

La promozione EXTRA10% dal prezzo saldo è pensata per offrire un ulteriore beneficio su articoli già scontati.

Negli Store Angelico è possibile trovare:

Abiti sartoriali e capi formali

Giacche, cappotti e outerwear stagionale

Maglieria raffinata in lana e filati pregiati

Proposte casual ed eleganti per ogni occasione

Il valore aggiunto? Prezzi ancora più accessibili, senza rinunciare alla cura dei dettagli e alla qualità dei materiali che da sempre distinguono il marchio.

Angelico e Biella: una storia che continua nei Punti Vendita

Radicata nel territorio di Biella, Angelico rappresenta un legame autentico tra tradizione tessile e visione contemporanea della moda.

Entrare in un Punto Vendita Angelico significa vivere un’esperienza di acquisto guidata, dove consulenza, attenzione al cliente e passione per il prodotto fanno la differenza.

La promozione EXTRA10% su prezzo saldo, attiva in tutti i Punti Vendita, rafforza questo rapporto con il pubblico, offrendo un motivo in più per scegliere Angelico anche durante il periodo dei saldi.

Un invito allo shopping consapevole

Questa iniziativa è valida per un periodo limitato e rappresenta un’occasione ideale per investire in capi destinati a durare nel tempo.

Angelico invita clienti e appassionati di moda a visitare i Punti Vendita e scoprire di persona la selezione disponibile, approfittando dell’EXTRA10% dal prezzo saldo.

Angelico, a Biella e in tutti i suoi Store, continua a vestire lo stile italiano con qualità, eleganza e attenzione al valore.

STORE: Biella

SITO: https://angelico.it/

MAIL: customercare@angelico.it

INDIRIZZO: Via San Filippo, 5 - 13900 Biella (BI)