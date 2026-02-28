UILTuCS Vercelli Biella, il 2 marzo il quarto Congresso “Il lavoro disagiato”

Si svolgerà lunedì 2 marzo 2026 il quarto Congresso territoriale della UILTuCS Vercelli/Biella, un momento centrale di confronto per la categoria che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori dei settori Turismo, Commercio e Servizi.

L’appuntamento è fissato alle ore 9.30 all’Hotel L’Angolo di Carisio, alla presenza del segretario generale uscente Mauro Orsan, del componente di segreteria Antonio Di Maio e dei vertici regionali e nazionali della UILTuCS.

Il tema scelto per l’assise è “Il lavoro disagiato”. Una formula che richiama la condizione di chi opera nel terziario tra turni spezzati, lavoro festivo, part time involontario e retribuzioni spesso non sufficienti a garantire un’esistenza dignitosa. Al centro dell’attenzione della UILTuCS vi sono in particolare il lavoro povero, i contratti cosiddetti “pirata” e la diffusione di forme di occupazione precaria che trasferiscono il rischio d’impresa sui lavoratori più fragili.

La sfida indicata dal sindacato è quella di restituire centralità a chi lavora nella grande distribuzione, nella ristorazione, negli alberghi e nei servizi in appalto, attraverso una contrattazione di qualità, tutele concrete e salari adeguati, che non costringano a vivere a ridosso della soglia di povertà.

I lavori si apriranno alle 9.30 con l’elezione della presidenza e gli adempimenti congressuali, cui seguirà la relazione del segretario generale uscente Mauro Orsan e gli interventi delle autorità e degli ospiti. È previsto quindi il dibattito, con l’intervento della segretaria della Camera Sindacale UIL Vercelli/Biella, Christina Mosca, e il contributo del segretario nazionale Gennaro Strazzullo. Le conclusioni saranno affidate al segretario regionale UILTuCS Piemonte, Cosimo Lavolta.

Al termine si procederà alle votazioni finali: approvazione dei documenti congressuali, elezione dei delegati al Congresso regionale UILTuCS Piemonte, elezione dei delegati nel Consiglio territoriale UILTuCS Vercelli Biella (che indicheranno i componenti della Segreteria territoriale) ed elezione dei delegati al Congresso della Camera Sindacale UIL Vercelli Biella.