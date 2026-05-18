Ecco cosa è successo a Biella nel we del 15, 16 e 17 maggio

SPORT
- Valdigne Triathlon brilla con grandi risultati in Italia e Europa
- Ancora medaglie per Dragon’s Karate
- BPER test match Biella: Italia Francia 3-0. E il Forum fa il pieno con 2500 spettatori FOTO e VIDEO
- Biella, al Panathlon è protagonista il Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di SkiCross Pala FOTO
- Rugby Biella, Niccolò Badocchi affiancherà Benettin alla guida dell' Elite
- Tiro con l’arco, Antonello Carlone è campione italiano IBHC 2026
- L’Occhieppese Volley chiude il Trofeo Ziccio con una vittoria, 3-1 contro Cigliano
- Bocce, il Crc Gaglianico vince la gara notturna di Piatto
- Calcio, amichevole di prestigio per l’Under 19 della Biellese: test con i giovani della Cremonese
- Biella-Piedicavallo: trionfa Michele Fontana, tra le donne vittoria per Gloria Rita Giudici FOTO e VIDEO
- Bocce: Valle Elvo vince la selezione Alto Piemonte di petanque a coppie
- Campionati Italiani Assoluti Paralimpici- Campionati Italiani Master e Fin: I biellesi Biolcati e Seffusatti sul podio FOTO
EVENTI
- Mongrando non dimentica, la comunità onora la memoria di Rinaldo Antonino
- Portula in festa, 20 anni di Pro Loco: musica e ricordi per uno storico traguardo
- Biella, Forum delle Religioni a favore dell’ambiente: l’iniziativa è un successo
- Taglio del nastro a Strona per la nuova pista di atletica FOTO e VIDEO
- Sport e inclusione: Biella celebra i 30 anni di ASAD FOTO e VIDEO
- “Nutriamo la salute”, a Biella un momento dedicato al valore della cura e del lavoro infermieristico FOTO
- Festa di sport a Pollone, la Maratoma unisce runners e famiglie nel segno della solidarietà FOTO e VIDEO
- Eccidio di Mottalciata, commemorato l’82° anniversario FOTO
- Pollone, inaugurata “Vivere l’Adunata. Ricordando gli Alpini a Biella” FOTO
- A Gaglianico le etnie si sono incontrate a "Il mondo nel piatto" FOTO
- A Tavigliano “La solidarietà… che unisce” FOTO
- Pollone dal Cielo incanta il Biellese FOTO e VIDEO
- "Notte di note" del Coro la Campagnola a Mottalciata con ospiti OUT OF TIME e il Valsassina FOTO e VIDEO
- Grande interesse per la Giornata Europea dei Mulini e del Patrimonio Molitorio FOTO e VIDEO
- Valdilana, nuova vita allo storico Asilo Giletti di Ponzone FOTO
CRONACA
- Allarme truffe a Biella, una va a segno: anziana di Mongrando salvata dalla vicina
- Sordevolo, scivola sul sentiero di Oropa: ferito un escursionista
- Scontro tra due mezzi alla rotonda di Valdengo, una donna in ospedale FOTO
- Benna, una giovane allerta il 112: “Mi hanno rubato il portafoglio”
- Castelletto Cervo, perdita dalla valvola di un serbatoio di GPL: in corso la bonifica in torcia FOTO e VIDEO
- Ponderano, profanazione di una salma in obitorio, indagano i Carabinieri
- Tragedia all’Isola d’Elba: subacquea di Ronco muore durante un’immersione
- Superstrada, auto contromano all’altezza di Masserano
- Occhieppo Inferiore: fa retromarcia, sfonda la vetrina di un supermercato e si allontana
- Cossato, ciclista in ospedale dopo un incidente
- Donato, cade dal trattore e viene investito da un secondo mezzo: 83enne in gravi condizioni
POLITICA
- Biella, Luca Castagnetti è il nuovo assessore ai Lavori Pubblici
ECONOMIA
- Fondo Clima: 30 milioni di euro per energia pulita, mobilità elettrica e resilienza urbana in Rwanda
- Biella, la Fondazione CRB al fianco dell’educazione: in arrivo 250mila euro
- PiemontePay supera i 6 milioni di transazioni e guarda all’intelligenza artificiale