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EVENTI | 17 maggio 2026, 09:13

PartySport2026 a Borriana, Guerriero: "Lo sport è il collante perfetto tra generazioni e amministrazioni diverse" FOTO

Ieri si è svolta una nuova edizione dell'evento

PartySport2026 a Borriana, Guerriero: &quot;Lo sport è il collante perfetto tra generazioni e amministrazioni diverse&quot;

PartySport2026 a Borriana, Guerriero: "Lo sport è il collante perfetto tra generazioni e amministrazioni diverse"

Grande giornata quella di ieri sabato 16 maggio a Borriana in occasione di una nuova edizione di Party Sport.

"Desidero ringraziare di cuore i ragazzi e le loro famiglie che, da ben 11 anni, rendono possibile questa manifestazione - queste le parole del sindaco Francesca Guerriero nella pagina social del Comune - . Nato nel 2015, #PartySport2026 non è solo una giornata di movimento, ma un esempio concreto di come la sinergia tra piccoli Comuni possa fare rete e generare un grande impatto sociale. L'evento vede la collaborazione attiva di 17 Comuni del Basso Biellese, dei rispettivi Istituti Comprensivi (Cavaglià, Candelo-Sandigliano, Gaglianico, Mongrando) e delle associazioni sportive locali. Un ringraziamento speciale va a: Il Coro dell'IC di Gaglianico, che con la sua energia ha trasformato l'inaugurazione in una vera festa di comunità ed ha reso speciale questa inaugurazione. La musica P oi, ha quel potere speciale di unire le persone e amplificare le emozioni; All’Associazione ASD Gaglianico 1974, colonna portante nel coordinamento delle attività; ASL Biella, per la presenza attiva sul territorio e la promozione dei Gruppi di cammino, fondamentali per fare prevenzione col sorriso, creare comunità e combattere la solitudine, alle aziende del territorio come Lauretana per aver offerto la merenda gratuita a tutti i partecipanti; Don Andrea, la Protezione Civile "La Bessa" e la Croce Rossa di Biella per il prezioso supporto"

Il sindaco ringrazia anche la Proloco e la propria squadra dell'Amministrazione Comunale (in particolare Marco Mora e Roberto Antonacci): "Insieme abbiamo fatto un lavoro straordinario, accogliendo ben 500 bambini e ragazzi! - conclude il primo cittadino -.  #PartySport2026 dimostra che lo sport è il collante perfetto tra generazioni e amministrazioni diverse, promuovendo inclusione, crescita e partecipazione attiva. Un bellissimo segnale per tutto il Biellese!".

PartySport2026 a Borriana, Guerriero: &quot;Lo sport è il collante perfetto tra generazioni e amministrazioni diverse&quot;

PartySport2026 a Borriana, Guerriero: "Lo sport è il collante perfetto tra generazioni e amministrazioni diverse"

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PartySport2026 a Borriana, Guerriero: "Lo sport è il collante perfetto tra generazioni e amministrazioni diverse"

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PartySport2026 a Borriana, Guerriero: "Lo sport è il collante perfetto tra generazioni e amministrazioni diverse"

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PartySport2026 a Borriana, Guerriero: "Lo sport è il collante perfetto tra generazioni e amministrazioni diverse"

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PartySport2026 a Borriana, Guerriero: &quot;Lo sport è il collante perfetto tra generazioni e amministrazioni diverse&quot;

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