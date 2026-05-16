Calcio, amichevole di prestigio per l’Under 19 della Biellese: test con i giovani della Cremonese

L’Under 19 della Biellese è stata ospite questo pomeriggio nel Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” di Cremona, quartier generale della Cremonese, per affrontare in amichevole la formazione Under 17 grigiorossa.

La sfida, disputata sul campo 2 della struttura, si è chiusa sul 2-1 in favore dei padroni di casa ma i ragazzi di mister Luca Colombara hanno tenuto testa agli avversari con personalità, intensità e grande spirito di squadra.

Per Colombara è stata anche un’emozione particolare: il tecnico, infatti, è tornato in un ambiente che conosce bene, avendo lavorato nel club grigiorosso alcune stagioni fa. All’arrivo nel centro sportivo, squadra e staff hanno inoltre avuto modo di incrociare la prima squadra della Cremonese, mister Giampaolo, il suo staff e i suoi ragazzi, in partenza per la sfida di Serie A contro l’Udinese.

La giornata ha rappresentato il modo migliore per concludere la stagione sportiva dell’Under 19: un premio per l’impegno, i sacrifici e la passione mostrati durante l’anno da tutto il gruppo, dentro e fuori dal campo. Biellese 1902 desidera ringraziare la Cremonese per la disponibilità, l’ospitalità e l’accoglienza riservata.