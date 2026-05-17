Tragedia all’Isola d’Elba: subacquea di Ronco muore durante un’immersione

Una giornata dedicata alla passione per il mare si è trasformata in tragedia nelle acque dell’Isola d’Elba, nei pressi di Porto Azzurro, dove una donna di 61 anni ieri sabato 16 maggio intorno alle 16,30 ha perso la vita durante un’immersione subacquea. La vittima è Luana Siviero, dipendente dell’Ospedale di Biella e subacquea esperta.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava partecipando a un’uscita organizzata in mare insieme ad altri subacquei quando avrebbe accusato un improvviso malore mentre si trovava sott’acqua. È riuscita a riemergere, ma avrebbe subito manifestato difficoltà, riferendo di sentirsi svenire poco prima di perdere conoscenza.

La notizia ha destato profondo sgomento tra gli amici: "Non ci crediamo ancora non sembra possibile - raccontano gli amici - . Era una persona solare, allegra, sportiva, ha fatto parapendio, faceva calcio ora era all'isola d'Elba per prendere il brevetto da Sub. Ci mancherà tantissimo, è una tragedia per tutti".

Ora la salma si trova ancora sul luogo della tragedia e con molta probabilità sarà sottoposta ad autopsia.

La notizia ha profondamente colpito la comunità di Ronco Biellese e l’ambiente subacqueo locale, dove la donna era conosciuta e stimata.