Nuova scuola agroalimentare a Biella: procedono i lavori nell’area, demolita l'ex officina

Avanti tutta con il cantiere Ex Atap a Biella, per realizzare un edificio scolastico di istruzione secondaria di secondo grado in indirizzo agroalimentare nell’ambito della realizzazione della progettualità “Scuole Innovative”. A marzo sono iniziati i lavori di demolizione che stanno proseguendo a pieno ritmo. Al momento il cantiere è concentrato sulla demolizione di quella parte di stabile che un tempo era la ex officina. L'azienda ha 150 giorni per restituire lo spazio completamente sgombro dall'inizio dell'opera. L’autorizzazione ha validità fino al 23 luglio, mesi duranti i quali i lavori possono svolgersi esclusivamente dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì.

L'investimento vale 19 milioni di euro: porterà sul territorio una nuova scuola innovativa per i giovani studenti e al tempo stesso ridarà decoro ad un'area che, dopo il trasferimento dell'azienda di trasporto, ha subito abbandono e mancanza di manutenzione.

L' iter, iniziato nel 2013, riguarda un progetto fortemente voluto dal presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo e dall’allora Preside del Gae Aulenti Cesare Molinari.

L’acquisto dello stabile “ex-ATAP” e delle aree circostanti è stato concluso al costo di 412mila e 360 euro, mentre i lavori di demolizione sono stimati in circa 700mila euro. Al termine di questi, l’area sgombra sarà consegnata a INAIL, che si occuperà della costruzione del nuovo istituto, di cui la Provincia di Biella ha già realizzato il progetto esecutivo. L’ istituto superiore agroalimentare che ne deriverà si occuperà di formare i ragazzi su tutti i processi: dalla coltivazione fino al prodotto finito nel piatto. Ospiterà 27 aule per la didattica, 14 locali per i laboratori, attività di potenziamento e interciclo, una palestra, un auditorium da 150 posti e spazi polifunzionali per la didattica integrata. A sedere sui banchi del nuovo polo saranno i ragazzi dell'Alberghiero e quelli dell'Agrario.