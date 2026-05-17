Occhieppo Inferiore: fa retromarcia, sfonda la vetrina di un supermercato e si allontana, foto archivio

A Occhieppo Inferiore nella serata di ieri 16 maggio i Carabinieri sono intervenuti nella notte presso il supermercato Conad a seguito di un danneggiamento avvenuto nell’area del parcheggio.

La segnalazione è arrivata da una ditta addetta alla sorveglianza dello stabile. Sul posto è successivamente giunto anche il responsabile della filiale che, intorno a mezzanotte, ha riferito ai militari quanto accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, un’autovettura, effettuando una manovra in retromarcia all’interno del parcheggio del supermercato, avrebbe urtato e sfondato la prima vetrina della porta d’ingresso dell’esercizio commerciale. Dopo l’impatto, il conducente si sarebbe allontanato senza fermarsi.

Dai primi accertamenti non emergerebbero elementi riconducibili a un gesto doloso finalizzato a commettere altri reati. L’episodio sarebbe infatti avvenuto in maniera occasionale durante la manovra del veicolo.

L’area è dotata di telecamere di videosorveglianza e sono in corso verifiche per risalire all’automobilista coinvolto.