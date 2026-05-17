Campionati Italiani Assoluti Paralimpici- Campionati Italiani Master e Fin: I biellesi Biolcati e Seffusatti sul podio FOTO

Campionati Italiani Assoluti Paralimpici- Campionati Italiani Master e Fin: I biellesi Biolcati e Seffusatti sul podio

L’atleta Paralimpica Biellese Michela Aruni il 19 Aprile 2026 ha partecipato in qualità di atleta e accompagnatore tecnico dei suoi ragazzi ai Campionati Italiani Assoluti di Nuoto Pinnato al Villaggio Olimpico Bella Italia Village.

Con lei sono partiti altri Atleti Samuele Andrea e Ferdinando che hanno raggiunto i due compagni Alessandro e Pierluigi per la competizione Assoluta .

Aruni Michela porta in scena nuove gare rispetto agli ultimi 4 anni, con distanze più impegnative aggiudicandosi per due volte il più alto gradino del Podio nei 200 e 400 pinne . "Sono felice di aver potuto portar nuove gare sapendo a cosa andavo incontro , limando fino all'ultimo la tecnica , ma lo stupore è arrivato dai mie ragazzi , io e il secondo tecnico, siamo veramente contenti dei loro risultati ,c' è da allenare ma anche il Presidente della società a cui siamo in forza, Giovanni, era contento "

Andrea Al suo primo campionato assoluto si aggiudica un 6 posto nei 200 pinne e Oro nei 400 monopinna ; Ferdinando raggiunge il Primo posto nei 200 Monopinna e Argento nei 400 pinne ; Samuele oro nei 200 pinne e oro nei 400 monopinna .

Alessandro e Pierluigi anche loro al primo campionato Italiano , salgono entrambi sul primo gradino , rispettivamente nei 400 pinne e 50 apnea.

Settimana successiva Samuele Ferdinando e Michela sono volati a Roma Per i Campionati Italiani Nuoto Paralimpico Master e Fin. "Questo evento e'una tappa molto importante per me a cui da anni partecipo, si basa sull'inclusione sulla competizione quella sana ma che ti stimola ; nuotar a fianco di atleti di alto livello normodotati ti porta a migliorarti a provarci. Ho portato in gara una nuova distanza i 200 misti , terrorizzata di non arrivar alla fine e di non star dentro ai tempi anche perché la vasca da 50 è' sempre un enigma "dice Michela . Gli atleti hanno partecipato rispettivamente alle seguenti gare:

Samuele Galdini 100 rana argento Finp, 6 Fin ; 100 stile Oro Finp e 6 Fin- Classifica assoluta italiana Finp 6 posto

Michela Biolcati : Oro 100 rana Finp, Bronzo Fin ; Oro 200 misti Finp , Argento Fin.

Classifica assoluta Italiana Master Finp ARGENTO

La manifestazione si è conclusa con la staffetta Mix Due atleti Finp e due Fin .I ragazzi sono stati divisi in tre squadre diverse , di rilievo la squadra con cui ha partecipato Michela composta da CT della Nazionale Italiana di Nuovo Paralimpico Roberto Bonanni , Xenia Francesca Palazzo atleta che ha partecipato Tokyo 2020 e Parigi 2024 e atleta di alto livello Fin.