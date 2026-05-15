Mongrando non dimentica, la comunità onora la memoria di Rinaldo Antonino

Oggi, venerdì 15 maggio, la comunità di Mongrando si è raccolta in un momento di profondo ricordo e commemorazione per onorare la memoria di Rinaldo Antonino, ucciso nel 1981 da un commando di Prima Linea mentre svolgeva il proprio servizio come guardia giurata presso la sede della Banca Sella.

“Un sacrificio – sottolinea il sindaco Michele Teagno - che resta impresso nella memoria collettiva e ci richiama ogni giorno ai valori della legalità, del dovere e della democrazia”.

La cerimonia si è svolta alla presenza dell’amministrazione comunale rappresentata dal primo cittadino Teagno, assieme al vicesindaco Simona Coda (in veste anche di consigliere provinciale) e all'assessore Monica Gardin, assieme ai consiglieri regionali Elena Chiorino e Davide Zappalà, del parlamentare Andrea Delmastro, dei rappresentanti delle forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza), di una delegazione della Banca Sella, oltre al prezioso supporto del gruppo locale degli Alpini e della Protezione Civile di Mongrando.

Particolarmente toccante è stata la presenza della moglie Adriana e della figlia Mara, che hanno voluto condividere con la popolazione questo momento di raccoglimento. “La loro testimonianza rende ancora più vivo il ricordo di Rinaldo Antonino e il valore umano del suo sacrificio – riporta l’amministrazione comunale - A tutti i presenti va il nostro ringraziamento per aver condiviso questo momento di memoria e vicinanza, affinché il ricordo di Rinaldo Antonino continui a vivere e a trasmettere alle nuove generazioni il valore del servizio e dell’impegno per la collettività”.