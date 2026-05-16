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SPORT | 16 maggio 2026, 15:30

Bocce, il Crc Gaglianico vince la gara notturna di Piatto

Bocce, il Crc Gaglianico vince la gara notturna di Piatto

Bocce, il Crc Gaglianico vince la gara notturna di Piatto

Il Crc Gaglianico con Riccardo Zaffalon, Corrado Cantone ha vinto la gara notturna che si è giocata a Piatto. Al secondo posto la San Secondo Bennese con Roberto Pasqua, Alessandro Quinto, superata in finale 4-7. Terze; Ternenghese Ronchese con Claudio Canepa, Vittorio Saragaglia e Piatto Sport con Fabrizio Ciarletti, Paolo Turatti. 32 le coppie partecipanti dirette da Amedeo Monteferrario, Massimo Vergnano e Paolo Carrera.

Sante Tregnago

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