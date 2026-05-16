Bocce, il Crc Gaglianico vince la gara notturna di Piatto

Il Crc Gaglianico con Riccardo Zaffalon, Corrado Cantone ha vinto la gara notturna che si è giocata a Piatto. Al secondo posto la San Secondo Bennese con Roberto Pasqua, Alessandro Quinto, superata in finale 4-7. Terze; Ternenghese Ronchese con Claudio Canepa, Vittorio Saragaglia e Piatto Sport con Fabrizio Ciarletti, Paolo Turatti. 32 le coppie partecipanti dirette da Amedeo Monteferrario, Massimo Vergnano e Paolo Carrera.