Bocce, il Crc Gaglianico vince la gara notturna di Piatto

Il Crc Gaglianico con Riccardo Zaffalon, Corrado Cantone ha vinto la gara notturna che si è giocata a Piatto. Al secondo posto la San Secondo Bennese con Roberto Pasqua, Alessandro Quinto, superata in finale 4-7. Terze; Ternenghese Ronchese con Claudio Canepa, Vittorio Saragaglia e Piatto Sport con Fabrizio Ciarletti, Paolo Turatti. 32 le coppie partecipanti dirette da Amedeo Monteferrario, Massimo Vergnano e Paolo Carrera.
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