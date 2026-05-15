Allarme truffe a Biella, una va a segno: anziana di Mongrando salvata dalla vicina

Si allunga l’elenco delle segnalazioni di truffe avvenute nel territorio biellese. In un caso è andata pure a segno: stando alle prime ricostruzioni, un biellese sarebbe stato contattato al telefono da un finto operatore che gli avrebbe segnalato diverse anomalie sul suo conto corrente; inoltre gli avrebbe consigliato di provvedere a inviare un bonifico istantaneo per risolvere la questione.

L’uomo si è poi recato in banca per eseguire l’operazione e avrebbe perduto qualche migliaia di euro. Dagli accertamenti successivi, sarebbe emerso che i truffatori abbiano utilizzato in apparenza un numero simile a quello del comando provinciale dei Carabinieri per compiere l’inganno e ottenere la fiducia dell’ignaro correntista. Da qui la raccomandazione a prestare particolare attenzione a simili richieste e di allertare il 112 in caso di dubbi.

Ieri, invece, a Mongrando, un tentativo di raggiro è stato prontamente sventato: uno sconosciuto si sarebbe presentato al telefono di una 90enne come un appartenente dell’Arma. Solo la presenza della vicina di casa, giunta nel frattempo di fronte all’abitazione della pensionata, avrebbe impedito l’entrata in casa del malintenzionato, giunto sul posto ma subbito fuggito assieme ad un paio di complici.

Truffe del finto Carabiniere sono state riportate all’attenzione delle forze dell’ordine anche nei comuni di Biella e Salussola, sempre nella giornata di giovedì 14 maggio.