Festa di sport a Pollone, la Maratoma unisce runners e famiglie nel segno della solidarietà FOTO e VIDEO

Sport e solidarietà di scena a Pollone. Nel tardo pomeriggio di oggi, 16 maggio, 125 runners si sono dati appuntamento di fronte al Lanificio Fratelli Piacenza per prendere parte alla Maratoma, la corsa/camminata ludico-motoria aperta a tutti gli appassionati della disciplina, impegnati lungo un percorso di 7 chilometri, inserito nella suggestiva cornice del Parco Burcina.

L’evento, realizzato dalla Pro Loco, è inserito nel ricco programma di “Pollone dal Cielo”. Sullo sfondo, infatti, sono state allestite le sempre più apprezzate mongolfiere per la gioia delle famiglie. Poco prima, invece, si è svolta la MaraTomina, dedicata ai più piccoli. Infine, spazio anche alla generosità: l’intero ricavato, infatti, sarà devoluto a supporto dell’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella.

Alla fine, Matteo Biolcati Rinaldi ha tagliato per primo il traguardo, avendo la meglio su Filippo Pelacchi e Giovanni Gallo. Tra le donne, invece, prima posizione per Matilde Bonino, seguita a ruota da Giusy Feo e Silvia Robiolio. Inoltre, è stato premiato il Lanificio Piacenza come il gruppo più numeroso.