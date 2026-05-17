Eccidio di Mottalciata, commemorato l’82° anniversario FOTO

Come tutti gli anni, nella giornata di oggi domenica 17 maggio la comunità biellese si è ritrovata per commemorare l’Eccidio di Mottalciata nel giorno del 82° anniversario. E' stato reso omaggio ai Caduti della Cascina Caprera presso il CEM con un omaggio floreale del sindaco e dell’ANPI Cossato Vallestrona.

Presso il cimitero di San Vincenzo ha avuto luogo la deposizione delle corone di alloro, con interventi e orazione ufficiale di Nicolò D’Oria. A conclusione della giornata si è proceduto con la benedizione del Sacrario sulle note della Filarmonica di Mottalciata-Castellengo.

L’iniziativa è stata promossa da Comune di Mottalciata e Anpi Cossato Vallestrona.