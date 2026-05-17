Cossato, ciclista in ospedale dopo un incidente

Nel primo pomeriggio di ieri sabato 16 maggio a Cossato si è verificato un incidente stradale tra un’auto e una bicicletta.

L’allarme è scattato intorno alle ore 13, quando il personale del 118 ha segnalato ai Carabinieri un sinistro avvenuto in via Pratobello.

Coinvolti nell’incidente una Citroën C3 condotta da una donna classe 2003 residente a Mottalciata e un velocipede guidato da un uomo del 1970 residente a Biella.

I Carabinieri si sono recati in ospedale per identificare il ciclista e raccogliere ulteriori informazioni sull’accaduto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro.