Valdilana, nuova vita allo storico Asilo Giletti di Ponzone FOTO

Oggi domenica 17 maggio è stato inaugurato con una "Anteprima estate" il centro del baratto "Uso e riuso" presso lo storico Asilo Giletti di Ponzone, realizzato nel secolo scorso dall'omonima famiglia di imprenditori tessili ristrutturato e riaperto da l'Associazione Delfino di Valdilana. Una novità accolta con entusiasmo sia dagli abitanti della zona ma non solo, dimostrata dall'importante affluenza che si è registrata nei locali riammodernati con cura durante tutto il pomeriggio.

A seguito di un comodato concesso dai proprietari del Cottolengo - Piccola Casa della Divina Provvidenza, i volontari hanno iniziato un ampio programma di ripristino degli spazi dell'edificio, che diventerà di fatto il quartier generale dell'associazione. E il primo passo del progetto è stata proprio la sistemazione di questa prima parte di edificio, dove si trovano anche gli uffici e l'area destinata agli aiuti economici, oltre alla sala riunioni. In un secondo momento sarà pianificato il recupero del piano superiore e di quello seminterrato.

Nelle prossime settimane verrà completato il trasloco anche degli uffici e dell'area aiuti economici.