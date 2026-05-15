Ancora medaglie per Dragon’s Karate

A Torino gli allievi del Maestro Arpone Palma, questa volta centrano l'obiettivo.
Nella Gara Aics di kata e kumite, Marco Lorenzonetto, nel kumite, fa una bella gara, per un soffio non ottiene la medaglia d'oro ma si ritiene soddisfatta il Maestro della sua medaglia d'argento ben meritata.
Ancora una volta Lisa Zoccola centra il gradino più alto senza lasciare dubbi, è ancora lei la medaglia d'oro categoria junior nella specialità del kata. La segue la sua compagna di palestra Sara Roberto con una medaglia di bronzo anche lei nel kata.
Arriva dal kumite un altra medaglia di bronzo di Francesco Tortelli.