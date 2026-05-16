Taglio del nastro a Strona per la nuova pista di atletica FOTO e VIDEO

Storico traguardo per la comunità di Strona. Nella mattinata di oggi, 16 maggio, si è svolta l’inaugurazione del nuovo impianto di atletica leggera, assieme al rinnovamento del centro polifunzionale adiacente al campo sportivo.

A prendere la parola il sindaco Davide Cappio alla presenza delle istituzioni provinciali e regionali, oltre a tantissimi giovani atleti, giunti con le loro famiglie: “Questa è la dimostrazione che anche i piccoli comuni sanno fare grandi cose. È stato un lavoro sinergico con una chiara strategia di sviluppo del territorio. Sono opere che favoriscono la crescita delle attività sportive, sociali e aggregative della comunità”.

Come anticipato in un precedente articolo, più di 200mila euro (tra fondi statali, regionali e comunali) sono stati impiegati per il rifacimento di tutto il tracciato della pista di atletica, con la messa in sicurezza e la ristrutturazione dell’anello dell’impianto. Un nuovo volto, quindi, per la “casa” che da anni ospita l’Atletica Stronese, protagonista di notevoli risultati sportivi. Ad alternarsi negli interventi anche il presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo, il presidente della Fondazione CR Biella e i consiglieri regionali Davide Zappalà e Elena Rocchi.

Tutti loro hanno poi assistito al taglio del nastro inaugurale e l’esecuzione dell’inno d’Italia da parte dei ragazzi presenti in frazione Fontanella Ozino. Inoltre, la giornata di oggi è stata l’occasione per mostrare il nuovo volto del centro polifunzionale che ha visto utilizzati quasi 450mila euro tra contributi regionali e comunali. L’obiettivo: dar vita ad un punto di riferimento per la zona promuovendo l’aggregazione sociale e la realizzazione di eventi, manifestazioni, incontri e rassegne culturali e sportive.