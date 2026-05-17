A Biella un incontro formativo di promozione della tutela volontaria dei minori stranieri non accompagnati

Il comune di Biella informa che il prossimo 22 maggio, alle 17.30, si terrà presso la sala conferenze del Museo del Territorio Biellese un incontro sul tema della tutela volontaria a favore dei minori stranieri non accompagnati.

Tale iniziativa promossa dal Garante dell'Infanzia e Adolescenza della Regione Piemonte, in collaborazione con Città di Biella, Consorizi IRIS e CISSABO, Associazione tutrici e tutori volontari di m.s.n.a. del Piemonte e la Valle d'Aosta, sarà l'occasione per conoscere la realtà dei ragazzi minori stranieri non accompagnati ospiti in Piemonte, la rete dei Servizi Territoriali a supporto e l'importanza dei tutori volontari nell'accompagnamento all'autonomia e alla vita adulta.