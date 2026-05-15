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Valli Mosso e Sessera | 15 maggio 2026, 18:30

Portula in festa, 20 anni di Pro Loco: musica e ricordi per uno storico traguardo

Portula in festa, 20 anni di Pro Loco: musica e ricordi per uno storico traguardo (foto dalla pagina Facebook di Pro Loco di Portula)

Portula in festa, 20 anni di Pro Loco: musica e ricordi per uno storico traguardo (foto dalla pagina Facebook di Pro Loco di Portula)

Lieto evento per la Pro Loco di Portula che, insieme alla sua comunità, ha celebrato i suoi primi 20 anni di storia con un’apericena condiviso nella serata di sabato scorso, 9 maggio. 

Questo il messaggio apparso sui canali social dell’associazione: “Abbiamo celebrato questo importante traguardo insieme ai nostri clienti più fedeli, agli ex presidenti e a tutte le persone che negli anni hanno fatto parte della storia della Pro Loco. È stata una serata speciale, piena di musica, divertimento e bellissimi ricordi condivisi. Un grazie di cuore a chi ci sostiene da sempre e a chi ha contribuito alla crescita della Pro Loco in questi anni oltre a tutti coloro che erano presenti per festeggiare insieme a noi. La vostra presenza, il vostro affetto e il vostro entusiasmo sono il regalo più bello che potessimo ricevere. Grazie per questi 20 anni insieme… e per tutti quelli che verranno”.

g. c.

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