Donato, cade dal trattore e viene investito da un secondo mezzo: 83enne in gravi condizioni, foto Archivio

Un grave incidente agricolo si è verificato nel territorio del Comune di Donato, in regione Zubino, nel pomeriggio di oggi domenica 17 maggio.

Un uomo di 83 anni è rimasto seriamente ferito dopo essere caduto dal proprio trattore ed essere stato successivamente investito da un secondo mezzo agricolo. L’impatto ha provocato traumi importanti a un braccio e a una gamba.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del servizio di emergenza Servizio 118, che hanno richiesto l’attivazione dell’elisoccorso in codice rosso, decollato da Borgosesia.

Dopo le prime cure effettuate direttamente sul luogo dell’incidente, l’uomo è stato trasferito in condizioni gravi all’ospedale CTO di Torino, dove è stato affidato all’equipe medica specializzata.

Le operazioni di soccorso risultano ancora in corso e la dinamica dell’accaduto è al vaglio delle autorità competenti.