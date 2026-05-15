Biella, Luca Castagnetti è il nuovo assessore ai Lavori Pubblici

Il sindaco di Biella Marzio Olivero ha conferito a Luca Castagnetti l’incarico di assessore ai Lavori Pubblici, con deleghe in materia di Protezione Civile, Parchi e Giardini, Arredo Urbano, Strade e Manutenzioni, Edilizia Pubblica e Impianti. Castagnetti ha ricoperto il ruolo di portavoce del sindaco nei primi due anni di legislatura, incarico cessato con la nomina ad assessore.

Olivero ha così dichiarato: “La scelta va nella direzione della continuità amministrativa e politica. Castagnetti conosce bene il territorio, la macchina comunale e le problematiche legate ai lavori pubblici, avendo già collaborato quotidianamente al fianco della giunta. L’aver già ricoperto il medesimo incarico in ambito provinciale, rappresenta un ulteriore elemento di esperienza e competenza. Sono certo che saprà affrontare questo incarico con serietà e spirito di squadra, garantendo lo sviluppo di progetti già avviati e attenzione alle esigenze della città”.

Prime parole per il neoassessore Castagnetti: “Sono innanzitutto un uomo di partito e quindi rispondo sempre alle richieste che mi giungono dal mio gruppo politico, Fratelli d’Italia. Certo, sono molto soddisfatto di questi due anni che ho trascorso a fianco del sindaco, cercando di condividere con lui le tante problematiche che si sono presentate e rimanendo al suo fianco anche nelle dure contrapposizioni politiche, pur sempre nel rispetto del mio ruolo. Dal punto di vista umano sono chiamato a sostituire un amico fraterno come Cristiano Franceschini che, assolutamente privo di qualsiasi colpa, si è dimesso per non rischiare di esporre il sindaco e la giunta a pressioni e polemiche. Non c’è bisogno che sia io a dire quanto abbia fatto bene nel suo ruolo di assessore ai Lavori Pubblici: cercherò di portare avanti il suo lavoro senza modificarne gli obiettivi che, d’altro canto, sono quelli del partito a cui appartengo”.