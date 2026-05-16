Biella 4 Racing, una serata aperta a tutti dedicata al Car Detailing

Gare, corsi, manifestazioni ed eventi solidali, ma non solo: la Scuderia Biella 4 Racing inaugura un nuovo filone di attività con una serata dedicata al Car Detailing, pratica che riscuote sempre maggiore interesse e proseliti fra gli amanti delle automobili, e per farlo si affida all’esperto in materia, Andrea Zampieron, di “Pulizia dalla A alla Z”.

“Sempre nuove idee ed iniziative arrivano dai nostri soci - raccontano i rappresentanti B4R - e l’ultima in ordine di tempo è quella di dedicare una serata al Car Detailing. Detto… fatto! Giovedì 21 maggio a partire dalle 21 presso il nostro ritrovo settimanale del Lorien Pub di Biella, proporremo questa serata ai nostri esponenti ed a tutti coloro che vorranno parteciparvi. Essere una realtà che racchiude in sé varie discipline, ci permette di poter raccogliere esperienze, punti di vista e proposte delle più disparate, ed ora è giunto il tempo di proporre delle serate a tema divulgativo e di approfondimento sugli aspetti non strettamente corsaioli, ma comunque nell’orbita delle automobili”.

Spieghiamo a chi non conosce il Car Detailing di cosa si tratta. “Il Car Detailing può dividersi in vari ambiti, uno di questi è la pulizia, sanificazione ed il ripristino dell’interno auto, tramite tecniche ed apparecchiature dedicate, così come i prodotti specifici da utilizzare. Tutto ciò permette di mantenere sempre in ordine e salubre la propria quattro ruote, aspetto non di poco conto. Queste pratiche raccolgono crescente interesse, ancor di più di questi tempi dove sentir parlare di virus è all’ordine del giorno, purtroppo. Poter mantenere la propria auto in ordine, ci permette di vivere con minori rischi, dato che, volente o nolente, molti di noi passano molto tempo settimanale all’interno delle proprie automobili, anche solo per gli spostamenti dovuti al lavoro”.

Una serata che vuole avere anche un aspetto culturale. “Proprio così, sicuramente noi appassionati abbiamo un debole verso le nostre auto, ma poter diffondere l’idea che prendersene cura è un po’ anche prendersi cura di sé stessi è importante, non solo per la nostra sicurezza, ma anche per la nostra salute”.